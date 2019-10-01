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"Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk"Projesi

18 dakika önce

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) hazırlanan "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) hazırlanan "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın da (OTSO) ortağı olduğu projenin tanıtım toplantısı, Ünye TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ünye TSO Başkanı İrfan Akar, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığının hizmet sektöründe rekabet gücünü artırması kapsamında, söz konusu projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeye 17'si Ordu, 10'u Ünye'den olmak üzere 27 firmanın katıldığını belirten Akar, "Üç yıl sürmesi planlanan, yüzde 75'i hibeli olan projemizin bütçesi 3 milyon avro olarak kabul edilmiştir." dedi.

Akar, proje kapsamında ihtiyaç analizi çalışmasının başlatıldığını anlatarak, "Proje saha çalışmalarının ardından rapor olarak sunulacaktır. Bu rapor doğrultusunda hedef ülke belirlenecektir. Amacımız Ünye'deki turist sayısını artırmak, gelen turistin Ünye'de daha fazla konaklamasını sağlamak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcı firma temsilcilerine projeye ilişkin bilgi verildi.

Toplantıya, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve daire amirleri katıldı.

Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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