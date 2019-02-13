Son Dakika Haberleri: Yeşiller, Arılar İçin Bir Milyondan Fazla İmza Topladı

Yeşiller, Arılar İçin Bir Milyondan Fazla İmza Topladı

8 saat önce

ALMANYA'nın Bavyera Eyaletinde arı popülasyonlarının azalmasının önüne geçilmesi için hükümetten uzun zamandan beri yasal düzenlemeler yapması isteniyordu.

Yeşiller, Arılar İçin Bir Milyondan Fazla İmza Topladı, System.String[]
ALMANYA'nın Bavyera Eyaletinde arı popülasyonlarının azalmasının önüne geçilmesi için hükümetten uzun zamandan beri yasal düzenlemeler yapması isteniyordu. Hükümet bu yönde bir çalışma başlatmayınca Yeşiller Partisi, yasal düzenlemeler için halkoyu önerdi. Bu talep de ret edildi. Bunun üzerine Yeşiller Partisi inisiyatifiyle imza kampanyası başlatıldı. Kampanya beklenenden de büyük ilgi gördü.

SON GÜN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Referandum için gerekli imza sayısının 950 bin olduğu eyalette Yeşiller'in başlattığı imza kampanyasının, bitime bir gün kala bir milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Son gün olan bugün de imza atmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ne kadar imza toplandığı önümüzdeki hafta açıklanacak. Eğer sayı 950 bini aşarsa, eyalette daha az tarım ilacı kullanmak da dahil bir dizi önlemler için referandum yapılabilecek. Bavyera Başbakanı Markus Söder de farklı kesimleri konuyla ilgili tartışmak üzere yuvarlak masa toplantısına davet etti. Önümüzdeki hafta yapılacak partiler üstü toplantıyla konuya çözüm aranacak. Çiftçiler tarımda daha az ilacın kullanılması taleplerine karşı çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:55 

Yeşiller Partisi, Hükümet, Bavyera, Güncel
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