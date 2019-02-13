Yeşiller, Arılar İçin Bir Milyondan Fazla İmza Topladı
8 saat önce
ALMANYA'nın Bavyera Eyaletinde arı popülasyonlarının azalmasının önüne geçilmesi için hükümetten uzun zamandan beri yasal düzenlemeler yapması isteniyordu.
ALMANYA'nın Bavyera
Eyaletinde arı popülasyonlarının azalmasının önüne geçilmesi için hükümetten uzun zamandan beri yasal düzenlemeler yapması isteniyordu. Hükümet
bu yönde bir çalışma başlatmayınca Yeşiller Partisi
, yasal düzenlemeler için halkoyu önerdi. Bu talep de ret edildi. Bunun üzerine Yeşiller Partisi inisiyatifiyle imza kampanyası başlatıldı. Kampanya beklenenden de büyük ilgi gördü.
SON GÜN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Referandum için gerekli imza sayısının 950 bin olduğu eyalette Yeşiller'in başlattığı imza kampanyasının, bitime bir gün kala bir milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Son gün olan bugün de imza atmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ne kadar imza toplandığı önümüzdeki hafta açıklanacak. Eğer sayı 950 bini aşarsa, eyalette daha az tarım ilacı kullanmak da dahil bir dizi önlemler için referandum yapılabilecek. Bavyera Başbakanı Markus Söder
de farklı kesimleri konuyla ilgili tartışmak üzere yuvarlak masa toplantısına davet etti. Önümüzdeki hafta yapılacak partiler üstü toplantıyla konuya çözüm aranacak. Çiftçiler tarımda daha az ilacın kullanılması taleplerine karşı çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:55
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