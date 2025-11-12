Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası Açılışı Gerçekleşti

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün burada Yeşiltepe halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bilinsin ki biz her zaman halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene; Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Haluk Baran, Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı ve Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Anahtar Parti ilçe yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yeşiltepe sakinleri katıldı.

"Hakkın hakkı için halka hizmet esastır"

Törende katılımcılara hitaben konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sunulan hizmetlerin ve yapılan açılışların devlet ve millet dayanışmasının bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Muhtarlıklar devlet yönetiminin en önemli birimleridir. Ufak gibi görünse de devletin ta kendisidir. Biz bir devlet kuruluşunun açılışında bulunuyoruz. Vatanın ilelebet payidar kalması, bu kurumların yaşatılmasına bağlıdır. Bizim için 'Hakkın hakkı için halka hizmet' anlayışı esastır. Hiç kimse halkın üzerinde değildir. Ben dahil, Belediyemizde görev alan tüm arkadaşlarım dahil, bizler halkın başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu görev, inanç ve vicdanla yürütülür. Çünkü bir gün herkes o iki metrekarede hesap verecektir. Halkına hizmet eden, onunla birlikte olan kurtuluşa erer, aksi halde cehennemin dibini boylar. Benim en büyük yol arkadaşlarım muhtarlarımdır. Bugün burada, geçmişte yıkılan bir muhtarlığın yerine, halkımız için, devletimiz için yeni bir binayı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Milleti yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki halka hizmet gelsin' anlayışı bizim baş düsturumuzdur. Yolumuz Hz. Muhammed Mustafa'nın, adaletin simgesi Hz. Ali'nin ve Ehlibeyt'in yoludur. Bugün burada Yeşiltepe halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bilinsin ki biz her zaman halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Yüce Mevlam hayırlı uğurlu etsin. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Başkan Özarslan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak Yeşiltepe Mahallesi'nde vefat eden vatandaşlar için de taziyelerini iletti.

"Muhtarlık demokrasinin temel taşıdır"

Muhtarlık kurumunun demokrasinin temel taşı olduğunu dile getiren CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise "Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız, belediyemiz ile vatandaş arasındaki en güçlü köprü görevini görüyor. Bir derdi, bir sıkıntısı, bir çözüm arayışı olduğunda vatandaşlarımız ilk olarak muhtarlarımızla iletişime geçiyor. O yüzden burası sadece bir bina değil; güvenin, dayanışmanın ve hizmetin de simgesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerelde demokrasinin ve halka hizmetin en temel unsuru olan muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Onların güçlü olması, demokrasimizin ve toplumsal refahımızın güçlü olması anlamına geliyor. Bugün burada emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan olmak üzere tüm belediye emekçilerine teşekkür ediyorum. Muhtarımıza ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Biz yıllardır bunun mücadelesini verdik"

Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı ve Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ise yapılan yeni binanın önemine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz, Yeşiltepe Muhtarlığımız bir binanın altında, güneş görmeyen, ısıtma sistemi olmayan bir yerde hizmet sunuyordu. Biz yıllardır bunun mücadelesini verdik. En sonunda Allah'ın aslanı Mesut Başkanımıza bir ricada bulunduk. Sağ olsun kendisi bizi hiç kırmadı, güzel bir muhtarlık yaptı. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarımız bu binada Yeşiltepe'mize inşallah hayırlı hizmetlerde bulunur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe Muhtarı İhsan Eray Nizam da Başkan Mesut Özarslan'a teşekkür ederek, "Mahallemize böyle bir hizmeti kazandırdığı için Sayın Başkanımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yeni binamız mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarlık Binası, kurdele kesim merasiminin ardından hizmete açıldı. Başkan Özarslan, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam'a Atatürk tablosu hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi.