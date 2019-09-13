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Yeşilyurt Belediyesi'nde makam araçları toplatıldı

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçları toplatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi'nde makam araçları toplatıldı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatı sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin makam araçları toplatıldı.


Tasarruf tedbirleriyle belediyeye ek gelir sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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