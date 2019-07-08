Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyespor'dan imza şov
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Yeşilyurt Belediyespor'dan imza şov

1 saat önce

3. lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı bir giriş yaparak 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeşilyurt Belediyespor'dan imza şov, System.String[]
3. lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı bir giriş yaparak 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Turuncu yeşilli kulüp teknik direktör Hayati Palancı'nın raporu doğrultusunda Muhittin Tümbül, Ahmet Topal, Ahmet Yazıcı ve Enes Filiz ile resmi sözleşme imzaladı.

Adana Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kiremithanespor'dan alınan forvet arkası Muhittin Tümbül, BAL takımlarından Araban Belediyespor'dan transfer edilen stoper Enes Filiz, BAL takımlarından Silifke Belediyespor'dan alınan sol bek Ahmet Yazıcı ve geçen seneyi kulüpsüz geçiren ön libero Ahmet Topal için imza töreni düzenlendi.

Transfer hızlı başlayan Malatya ekibi transferleri kulübün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Sportif direktörü Burak Acil yaptığı açıklamada, yeni transferlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malatya'nın kendi altyapısında yetişen 3 futbolcu ve yine Adana'dan yetenekli bir futbolcu aldıklarını kaydeden Acil, "Yaptığımız anlaşmalar kulübümüze ve arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Transfere böylelikle başlamış olduk. Malatya'nın kendi altyapısında yetişen 3 futbolcu ve yine en son Adana BAL'da oynayan yetenekli bir futbolcu transfer ettik. Transferlerin devamı da gelecek. Şimdi ki hedefimiz iç transfer. Geçen sezonki kadrodan anlaşmayı düşündüğümüz isimlerle masaya oturacağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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