Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşunda bulunuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Yeşilyurt ilçesinde anma töreni düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural'ın da katıldığı anma programı, Milli Hakimiyet İlkokulu'nda ilk ders zili öncesinde yapıldı.
Okul önünde toplanan öğrenci ve öğretmenler, depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.
Yeşilyurt'ta Deprem Şehitleri Anıldı
