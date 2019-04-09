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Yeşilyurt'ta Fotoğraf Yarışması

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun baharla birlikte açan çiçeklerinin yöre kültürümüz, doğal yaşamımız ve günlük hayatındaki renklerinin fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf...

Yeşilyurt'ta Fotoğraf Yarışması, System.String[]
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun baharla birlikte açan çiçeklerinin yöre kültürümüz, doğal yaşamımız ve günlük hayatındaki renklerinin fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenliyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf yarışması başlattıklarını ifade eden Çınar, "Bir ülkenin, kentin veya ilçenin dış dünyaya anlatılmasının en güzel yolu sanatsal çalışmalardır. Kültürel ve sanatsal hizmetlerle Yeşilyurt'un her mevsim var olan o eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya önem veriyoruz. Doğası, suyu, havası, yeşil alanlarıyla Anadolu'da gerçekten çok farklı ve özel bir konumda bulunan şirin ilçemizin farklı bölgelerinde ki ovalarında, yeşil alanlarında, dağlarında, bahçelerinde bahar ayıyla birlikte endemik bitkileri, kiraz ve vişne başta olmak üzere envai türlü meyve ağaçları bulunmaktadır. Bitki örtüsüyle zengin bir floraya sahip olan Yeşilyurt'umuzun baharla birlikte açan çiçeklerinin yöre kültürümüz, doğal yaşamımız ve günlük hayatımdaki renklerinin fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyimizle ile ortaklaşa 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Türkiye çapında yakından tanınan fotoğrafçılarımızın da katılımıyla 22 Mayıs 2019 tarihi saat 23: 00'e kadar devam edecek olan yarışmamıza katılmak isteyenler çektikleri fotoğraflarını yesilyurtcicekacti@yesilyurtkentkonseyi.com mail adresine gönderebilirler. Yarışmanın seçici kurulu tarafından 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak geniş kapsamlı değerlendirmelerin ardından dereceye giren fotoğraflar ve yarışmacılarımızı kendi internet sitemizden açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar," Yarışma sonunda dereceye girecek birinci yarışmacıya 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, özel ödül bin TL, mansiyon dalında 500 TL ve sergileme alan fotoğraflar için 150 TL para ödülü takdim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bütün fotoğraf tutkunlarını yarışmaya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,"'Çiçeklerle Bezeli, Kirazıyla Ünlü Yeşilyurt'un En İyi Fotoğrafını Çek Ödülü Kazan' sloganıyla düzenlediğimiz 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' temalı ulusal fotoğraf yarışmamız sebebiyle ilçemizde misafir edeceğimiz fotoğraf tutkunları bir yandan farklı bitki türlerini kadraj altına almaya çalışırken, diğer taraftan ilçemizin farklı özelliklerine bire bir şahit olacaklar. Bu fotoğraflar gelecek nesillere bırakılacak çok kıymetli eserler olarak arşivlerdeki yerini alacak ve tarihi niteliğe sahip olacaklar" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:53 Kaynak: İHA
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