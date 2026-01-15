Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek 40 kişilik kafile yola çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek kafile için Merkez Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi.
Dua edilmesinin ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.
Son Dakika › Güncel › Yeşilyurt'tan Umre Kafilesi Yola Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?