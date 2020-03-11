Yeşim'de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşim'de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi - Son Dakika

Yeşim'de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi

7 saat önce

Çalışanlarına 32 yıldır ücretsiz olarak sağladığı kreş hizmetinin yanı sıra Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun koordinatörleri arasında yer alan Yeşim Tekstil, "Bizim Eşit Dünyamız" projesi kapsamında kadın ve erkek çalışanlarının birlikte katıldığı özel bir programa imza attı.

Yeşim'de kadın erkek ilişkileri üzerine keyifli söyleşi, System.String[]

Çalışanlarına 32 yıldır ücretsiz olarak sağladığı kreş hizmetinin yanı sıra Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun koordinatörleri arasında yer alan Yeşim Tekstil, "Bizim Eşit Dünyamız" projesi kapsamında kadın ve erkek çalışanlarının birlikte katıldığı özel bir programa imza attı.


Mavi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve stand-upgösterisi şeklinde kurgulanan söyleşiye katılan İletişim Danışmanı ve Kurumsal Eğitmen Aslı Uğural ile Mustafa Çor, "Birlikte Bir Yolun Hikayesi" başlıklı bir sunum yaptı. Uğural ve Çor, katılımcıları kadın - erkek ilişkileriyle ilgili bilgilendirdi. Uğural, ülkemizde kız çocuklarının genel olarak ailelerindeki erkek çocuklarına kıyasla daha fazla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığını ifade etti. Uğural, hangi statüde olursa olsun ve en kurumsal firmalarda görev yapsa dahi kadınların söz konusu ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğine de vurgu yaptı. Aile ilişkilerinde sıkıntılar yaşanması durumunda mutlaka yardım istemek gerektiğine işaret eden Uğural, "Hayatınızda iz bırakacak şeyler için yardım istemekten çekinmeyin. İnanın en kolayı yardım istemektir." diye konuştu.


Uğural, kadın erkek eşitliğinin birçok zeminde sıkça dillendirildiğini ancak yerine getirilmesinde zorlanıldığını sözlerine ekledi.


"Güçlü ve sağlıklı bir beraberliğin sırrı iletişimdir"


Meslek hayatının büyük bölümünde profesyonel yöneticilik yaptığını ve kendi işini kurarak kariyerini sürdürdüğünü ifade eden Mustafa Çor da iş hayatının kadın - erkek eşitliği üzerine kurgulanması gerektiğini belirtti. Çiftler arasında yaşanan şiddet konusuna da işaret eden Çor, "Şiddet, sözün bittiği yerde başlar. Kelimelerle kendinizi ifade edebiliyor, iletişim kurabiliyor ve karşınızdaki insanı dinleme sabrı gösteriyorsanız şiddete gerek kalmaz" diye konuştu.


Çor, çiftler arasındaki ilişkileri bir evin odalarına benzeterek, söz konusu ilişkileri değerlendirirken odaların işlevleri üzerinden değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Çor, şöyle devam etti: "Güçlü ve sağlıklı bir beraberliğin en önemli 3 sırrı iletişim, iletişim ve iletişimdir. Karşınızdakini dinliyor ve onu anlayabiliyorsanız varsınız demektir. Eğer çiftler arasında konuşma bitmişse her şey bitmiştir. Hayatımızda bir de '90'a 10' kuralına dikkat etmemiz gerek. Yaşadıklarımızın yüzde 90'ının sorumlusunun kendimiz olduğunu bilmeliyiz. Bunu kabul etmezsek, hayatımızı hep kurban olarak yaşamış ve sorumluluğu hep başkalarına vermiş oluruz. Geri kalan yüzde 10 ise sizin iradenizin dışında yaşadıklarınızdır." - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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