Yeşim Meltem Şişli istifa etti - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı