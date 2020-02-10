Yeşim Meltem Şişli istifa etti - Son Dakika
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Yeşim Meltem Şişli istifa etti

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
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