İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.
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11.02.2020 00:05:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşim Meltem Şişli istifa etti - Son Dakika