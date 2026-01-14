YHT ile Talebe Yanıt: Ek Seferler - Son Dakika
YHT ile Talebe Yanıt: Ek Seferler

YHT ile Talebe Yanıt: Ek Seferler
14.01.2026 16:40
Bakan Uraloğlu, ara tatilde YHT ve trenlere ek kapasite sağlandığını açıkladı.

SANAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ara tatilde artan yolcu talebine demir yolunda güçlü bir yanıt veriyoruz. Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik ek kapasite sağlıyoruz. Bu kapsamda, özellikle yoğun talep gören Ankara-İstanbul hattında 8 ek YHT seferi planladık. Böylece 3 bin 864 vatandaşımız daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Sadece yüksek hızlı trenlerde değil, anahat ve bölgesel trenlerimizde de kapasiteyi artırıyoruz. Toplam 408 vagon ilavesiyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk sunuyoruz. 16 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında devreye alacağımız bu planlamalarla hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarımızda tatil yoğunluğunu sorunsuz yöneteceğiz. Ara tatilde de demir yolunda yoğunluğa hazırız, sevdiklerinize güvenle ulaşmanız için sahadayız" ifadelerini kullandı.

