Yığılca'da kestane balı hasadı başladı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kestane balı hasadı başladı.

İlçeye bağlı Dibektaş köyünde arıcılık yapan Sezgin Şahin, bu yıl kestane balı veriminin beklentisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.



Yığılca arısının kanat ve dil uzunluğunun yapısı sayesinde diğer ırklara göre daha fazla verim verdiğini belirten Şahin, "Mevsimsel şartlara göre bal verimi değişiyor. Bizim bulunduğumuz bölgede kestane çiçekleri zamanında açtı. Biraz aşağı bölgelerde bu verim daha düşük gerçekleşti. Çok şükür biz beklediğimiz verimi aldık." diye konuştu.

Şahin ayrıca 2020 sağımı kestane balının kilogram fiyatının yaklaşık 150 lira civarında olmasını beklediğini dile getirdi.