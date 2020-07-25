Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin için veda programı düzenlendi - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesine atanan, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin için veda programı düzenlendi.

Yaklaşık 2 yıldır ilçede görevini yürüten Kaymakam Muhammed Çetin için Harmantepe mesire alanında düzenlenen programa, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Topuz, Emniyet Amiri Kubilay Can, kurum amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaymakam Çetin, konuşmasında, Yığılca'nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, "Yığılca doğası ve insanları ile çok güzel bir yer. Burayı özleyeceğim." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çetin'e plaket ve hediye taktim edildi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.