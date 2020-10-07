Yıktırdığı mezarların yerine temsili mezarlar yaptırdı - Son Dakika

Yıktırdığı mezarların yerine temsili mezarlar yaptırdı

Tahrip edilen mezarlar için yapılan temsili mezarlar köylüleri şaşırttı

KARABÜK - Karabük'te köy yolunun genişletilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay yol kenarında yıkılan mezarların yerine yapılan temsili mezarlar köylüleri şaşırttı.

Eskipazar ilçesi Doğancılar Köyü Büyüktarla Mahallesi'nde geçtiğimiz Eylül ayında köy yolunda başlatılan genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki eski mezarları yıkılmıştı. Yapılan çalışma sonucu yakınlarının bulunduğu mezarlarının kaybolmasına tepki gösteren köylüler, Köy Muhtarı Bilal Yeşilova hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski mezarların çalışma sırasında tahrip edilmesi üzerine Köy Muhtarı Yeşilova hatasını temsili mezarlar yaparak düzeltemeye çalıştı. Yakınlarının mezarlarının kaybolmasına üzülen köylüler etrafı tellerle çevrili temsili mezarları görünce ikinci şoku yaşadılar.

Mezarlığın yıkıldığını oğlundan gelen telefonla öğrendiğini söyleyen Ömer Çayır, mezarlığın tahrip edilmesi hakkında bilgi verdi.

Köy Muhtarı Yeşilova'nın hatasını telafi etmek için temsili mezar yaptığını ifade eden Çayır, "Saat 08.30 gibi aza ile birlikte kapıma geldi. 'Ömer abi mezarları yapacağım, gel mezarların yerini göster' dedi. 'Nasıl yapacaksın mezarları, hangi mezarın nerde olduğunu nerden bileceğim' dedim. 'Artık benlik durum olmadığını, bunun kararını adalet verir' dedim" diye konuştu.

Eşini hastaneye götürürken, temsili mezar çalışmasını yapan 3 kişiyi gördüğünü belirten Çayır, "Siz ne yapıyorsunuz diye sorduğumda mezar yaptıklarını söylediler. Muhtar yapın demiş. Bırakın suç duyurusunda bulunacağım dedim. Buradan gittik jandarmaya. Telefon geldi jandarmaya, arabayı hazırlayın hemen gidiyoruz dedi. Buraya geldiklerinde muhtara suç işlediklerini söyleyip buraya bir daha dokunmayın demiş ama onlar gittikten sonra yine devam etmişler" dedi.

Temsili mezarları görünce ağlamaklı olduğunu kaydeden Ramazan Şen ise, "O bizim ölülerimizi tekrar öldürmüş. Durumu görünce şok oldum. Ben kalp rahatsızıyım kendimi zor tuttum. Kaç gündür uyku uyuyamıyorum. Bizim iş Allah'a kalmış, adaletle" ifadelerini kullandı.