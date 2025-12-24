Yıldırım\'da Araçtan Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde seyir halindeki araçtan silahla ateş edildi.

Bu sırada caddede bulunan E.A, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.