Yıldırım'da evde izolasyon denetimi için ekip oluşturuldu - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında izolasyondaki kişilerin koşullara uyup uymadığının kontrolü amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, evde izolasyona alınanların takibinin yapılması için Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Filyasyon Takip Sistemi'ne (FİTAS) kayıtlı Kovid-19 tanılı ya da temaslısı kişilerin bilgileri İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine iletilerek, Mahalle Denetim Ekipleri tarafından izleniyor.

İlçede, Kaymakamlık bünyesinde 345 personelden oluşan 69 Mahalle Denetim Ekibi, 15 personelden oluşan 4 İş Yeri Denetim Ekibi görev yapıyor.

Bunun yanı sıra Yıldırım Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Müftülük, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyelerinde de denetim ekipleri kuruldu.

Mahalle Denetim Ekibi görevlileri ve kolluk personelleri gün içinde evde denetim yaparken, çarşı ve mahalle bekçileri de akşam saatlerinde evde izolasyona alınan Kovid-19 tanılı ya da temaslı vatandaşların izolasyon bölgelerinde olup olmadıklarının takibini gerçekleştiriyor.

Gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere 30 personel görevlendirilirken, evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıyor.