Yıldırım parklarla donatılıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile huzur içinde zaman geçirebileceği yeşil alan ve parkların sayısını artırmaya devam ediyor.

Son iki yılda, 22 yeni park inşa eden Yıldırım Belediyesi, toplam 44 bin 150 metrekarelik sosyal alanı da Yıldırım'a kazandırmış oldu. Öte yandan çalışmaların devam ettiği 5 parktan ikisi de açılış için gün sayıyor. Vatan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Gözde Parkı, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Toplam bin 841 metrekarelik alan kurulu parkın, bin 474 metrekaresi ise yeşil alandan oluşuyor. Çocuk oyun alanı, spor alanı, sosyal donatı alanı ve yürüyüş yoluna sahip park önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Değirmenlikızık Mahallesi Dede Türbesi yanında inşa edilen 985 metrekarelik parkın ise 343 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Çocuk oyun alanı, tribün, kaya bahçesi, spor alanı, yürüyüş yolu ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı park açılış için gün sayıyor.

Yıldırım'a değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak hizmetlere devam ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı yeniden yeşil kimliği ile buluşturmak için yeşil alanlarımızı 1.5 milyon metrekare attırıyoruz. Büyük yeşil alanların yanı sıra mahallelerimize de çocuklarımızın gönüllerince oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebilecekleri parklar yapıyoruz. İki yıllık süreçte 22 yeni parkı ilçemize kazandırdık. Çalışmaların devam ettiği 5 parkımızdan ikisini de önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Mevcut parklarımızın bakımlarını yapıyoruz, oyun gruplarını yeniliyoruz. Yavrularımızın evlerine kapanmadan, teknolojinin esiri olmadan, televizyonla, bilgisayarla ve mobil cihazlarla gereğinden fazla zaman kaybetmeden yeniden parklarda oynaması, arkadaşlık ve dostluk duygularını pekiştirmeleri bizleri de mutlu ediyor. Hem çocuklarımız sosyalleşsin hem de vatandaşlarımız rahat nefes alsın istiyoruz. İlçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA