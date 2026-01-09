Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası'nda Yeniden Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası'nda Yeniden Başkan

Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası\'nda Yeniden Başkan
09.01.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nın başkanlık seçiminde 3. kez seçilerek unvanını korudu.

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yıldız Filiz, üyelerin büyük teveccühüyle yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanı olma unvanını koruyan Filiz, bu sonuçla üst üste 3. dönemine başladı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Kongreye, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, çeşitli meslek odalarının başkanları siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

"Esnafımızın güveni en büyük motivasyonumuz"

382 oyun kullanıldığı seçim de 349 oyla yeniden başlan seçilen Yıldız Filiz sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması da yaptı. Kendisine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür eden Filiz, "Bugün burada 3. kez bu göreve layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve her zaman yanımda duran Çorlu kahveci esnafınındır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleğimizin saygınlığını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çorlu'nun gururu oldu

Genel kurula katılan Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı da yaptığı konuşmada, Yıldız Filiz'in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, bir kadının bu sektörde başkanlık yapmasının ve üst üste seçilmesinin Türkiye genelindeki tüm odalar için ilham verici bir örnek olduğunu vurguladı.

Yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte 4 yıl daha görev yapacak olan Yıldız Filiz, seçim sonunda tebrikleri kabul ederek üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası'nda Yeniden Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:48:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası'nda Yeniden Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.