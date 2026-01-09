Yıldız Filiz, Çorlu Kahveciler Odası\'nda Yeniden Başkan

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yıldız Filiz, üyelerin büyük teveccühüyle yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye'nin ilk ve tek kadın kahveciler odası başkanı olma unvanını koruyan Filiz, bu sonuçla üst üste 3. dönemine başladı.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen genel kurula ilgi yoğun oldu. Kongreye, Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, çeşitli meslek odalarının başkanları siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Divan başkanlığının oluşturulmasıyla başlayan genel kurulda, faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi.

"Esnafımızın güveni en büyük motivasyonumuz"

382 oyun kullanıldığı seçim de 349 oyla yeniden başlan seçilen Yıldız Filiz sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması da yaptı. Kendisine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür eden Filiz, "Bugün burada 3. kez bu göreve layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Bu başarı sadece benim değil, bana inanan ve her zaman yanımda duran Çorlu kahveci esnafınındır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın haklarını korumak, sorunlarına çözüm üretmek ve mesleğimizin saygınlığını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çorlu'nun gururu oldu

Genel kurula katılan Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı da yaptığı konuşmada, Yıldız Filiz'in çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, bir kadının bu sektörde başkanlık yapmasının ve üst üste seçilmesinin Türkiye genelindeki tüm odalar için ilham verici bir örnek olduğunu vurguladı.

Yeni yönetim kurulu listesiyle birlikte 4 yıl daha görev yapacak olan Yıldız Filiz, seçim sonunda tebrikleri kabul ederek üyelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - TEKİRDAĞ