Yıldızeli'de sağanak yağış hayatı felç etti
51 dakika önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
'ın Yıldızeli
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ile ilçe merkezi sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Caddelerden akar yağmur suları kaldırım taşlarını söktü. Yağmurun dinmesi ile ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi. - SİVAS
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