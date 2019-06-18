Son Dakika Haberleri: Yıldızeli'de sağanak yağış hayatı felç etti
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Yıldızeli'de sağanak yağış hayatı felç etti

51 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.

Yıldızeli'de sağanak yağış hayatı felç etti, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ilçe merkezinde hayatı felç etti.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ile ilçe merkezi sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Caddelerden akar yağmur suları kaldırım taşlarını söktü. Yağmurun dinmesi ile ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
Sivas, Yıldızeli, Güncel
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