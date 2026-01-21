Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Aybet, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aybet, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" isimli karesini tercih eden Aybet, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım???????'ın "Nöbet" adlı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Aybet, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" isimli fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli???????'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini tercih etti.

Büyükelçi Aybet, AA muhabirine, "Yılın Kareleri" oylaması hakkında "Çok güzel bir oylama aslında bu. Ben de bu sene buna dahil olduğum ve bu resimleri seçebildiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden değerli ve güzel olması nedeniyle seçim yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Aybet, bu yılki oylamada "Gazze: Açlık" başlıklı kategori gibi çok anlamlı kategoriler olduğunu ifade etti.

Aybet, "Gazze: Açlık" kategorisinden Ali Jadallah'ın resmini seçtiğini kaydederek, "Bu resim gerçekten Gazze'deki bütün vahşeti ve yıkımı bütüncül olarak gösteren bir resim." dedi.

Bu resmin aynı zamanda bölgedeki insani trajediyi her boyutuyla ortaya koyduğunu vurgulayan Aybet, "UNESCO'da Gazze konusunda ülkemiz çeşitli karar tasarılarının onaylanmasında öncülük etti." bilgisini paylaştı.

Aybet, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının engellenmemesi için karar tasarısına öncülük eden ülkelerden biri olduğunun ve bu tasarıyı başarıyla geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"UNESCO'daki her platformda son bir sene içinde bilhassa UNESCO'nun öldürülen gazetecilere karşı eşit hassasiyet göstermesini hep vurguladım. Mesela dünyanın çeşitli yerlerinde öldürülen gazeteciler hakkında UNESCO beyan veriyor. Fakat Gazze'de öldürülen gazeteciler hakkında maalesef sayıların hepsini yansıtmadan bir kısmında bir açıklama yayınladı. Hepsiyle değil. Biz bu sonuna kadar takip ettik ve UNESCO'daki her platformda bunu dile getirdik."

UNESCO'da Gazze Fonu olduğundan bahseden Aybet, "Biz bu fona katkı yapan ilk ülkeyiz ve bugüne kadar da yaklaşık 128 bin dolar katkımız oldu. Onun için Gazze kategorisinde bir resim seçmek benim için Türkiye'nin UNESCO Büyükelçisi olarak gerçekten çok anlamlı ve manidar. ve bana bu fırsatı verdiği için Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.