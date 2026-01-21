Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hacısüleyman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı fotoğraflarını seçen Hacısüleyman, "Haber"de ise Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" fotoğrafını tercih etti.

"Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı" adlı fotoğraflarına oy veren Hacısüleyman, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesini seçti.

Hacısüleyman, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve oylamada zorlandığını söyledi.

Kaliteli ve farklı açıları yansıtan fotoğraflarla karşılaştığını ifade eden Hacısüleyman, "Yılın fotoğrafları arasında Antalya'dan Kemer'i de görmek mutlu etti bizi. Arkadaşlarımız çok güzel anları fotoğraf karelerine taşımış. Tüm AA çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.