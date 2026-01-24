Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
24.01.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Basri Yalçın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, önemli fotoğrafları değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yalçın, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini oyladı.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih eden Yalçın, " Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uyguladığı abluka nedeniyle insanların açlıkla mücadelesine ait fotoğrafların kendisini en fazla üzen kareler olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının Gazze'de yaşanan soykırım esnasında önemli çalışmaların altına imza attığını belirten Yalçın, "Dünyaya bunları duyurmak çok önemliydi. Batılı basın kuruluşları çoğunlukla İsrail'den ya korktukları ya da onu destekledikleri için Gazze'de yaşanan insanlık dramını göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür savaş ortamlarında kadınların ve çocukların çektiği zulme dikkati çeken Yalçın, Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yalçın, "İsrail'in işlediği bu zulüm suçunu gösteren, onun sivillerde neye neden olduğunu, neye mal olduğunu gösteren kemikleri sayılacak hale gelmiş bir çocuk annesinin kucağında, annesinin yüzünde de o soykırımın neticesinde ortaya çıkmış olan üzüntü, hüzün beni çok etkiledi." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt takımlarının karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarının yaptığı koreografi ile Filistin'e verdiği desteği anlatan Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına ilişkin Yalçın, "Bence çok anlamlı desteklerdi. Bir futbol müsabakasında, Galatasaraylı seyircilerin böyle bir görüntü vermesi anlamlıydı." dedi.

Etiyopya'nın Harar kentinde binlerce Müslümanın, Kurban Bayramı namazını kıldığı sırada çekilen Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafını değerlendiren Yalçın, "Gerçekten çok güzel, rengarenk kıyafetleriyle Etiyopyalı kardeşlerimiz bayram namazına duruyorlar. Kadınların kıyafetleri gerçekten çok renkliliğin içerisinde bir uyumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hasan Basri, AK Parti, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı

11:28
Yıldız isimden olay itiraflar: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi, ona daha ilgiliydi
Yıldız isimden olay itiraflar: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi, ona daha ilgiliydi
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:49
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
09:28
Trump “Grönland“ mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:33:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.