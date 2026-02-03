Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balta, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Balta, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karelerini seçti.

Balta, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

"Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük"

Yaptığı çalışmalardan dolayı AA'ya teşekkür eden Balta, hepsi birbirinden güzel fotoğraflarda insanoğlunun yaşadığı duyguların fotoğraflara yansıtıldığını gözlemlediklerini söyledi.

Balta, seçim yaparken çok zorlandığını dile getirerek, "Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük. Çok can alıcı fotoğraflar mevcut. 2026 yılının tüm dünyada mazlumların acılarının son bulduğu bir yıl olması temennisiyle AA'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.