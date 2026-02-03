Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

03.02.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ Genel Müdürü Balta, AA'nın 2025'e damga vuran fotoğraflarını inceledi ve oy verdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balta, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Balta, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karelerini seçti.

Balta, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

"Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük"

Yaptığı çalışmalardan dolayı AA'ya teşekkür eden Balta, hepsi birbirinden güzel fotoğraflarda insanoğlunun yaşadığı duyguların fotoğraflara yansıtıldığını gözlemlediklerini söyledi.

Balta, seçim yaparken çok zorlandığını dile getirerek, "Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük. Çok can alıcı fotoğraflar mevcut. 2026 yılının tüm dünyada mazlumların acılarının son bulduğu bir yıl olması temennisiyle AA'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:40:30. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.