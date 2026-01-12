Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
12.01.2026 13:19
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdoğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Akdoğan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" isimli fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafına oy veren Akdoğan, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Selçuk, Yozgat, Güncel, Son Dakika

