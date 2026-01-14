Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

14.01.2026 16:42
TÜRGEV Başkanı Yılmaz, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflarla katkı sağladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirilmesine ilişkin fotoğrafını seçen Yılmaz, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" başlıklı fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Yılmaz, "Yılın Kareleri" oylamasının çok değerli bir çalışma olduğunu, her fotoğrafın hikayesinin bulunduğunu ve kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Oylamada bu yıl "Gazze: Açlık" özel kategorisinin de yer almasının çok kıymetli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bunun için AA'ya ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. TÜRGEV olarak, genç kızlarımıza eğitim veren bir vakıf olarak, daha çok genç kızların, kadınların olduğu portreler ilgimizi çekiyor. Onların arasından da bazı seçkiler yaptık." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

