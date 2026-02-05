Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Loğoğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih eden Loğoğlu, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli karesini oyladı.

Loğoğlu, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğraflarını tercih etti.

Ali Loğoğlu, hassasiyetlerin beslenmesi adına oylamanın huzur verici olduğunu söyledi.

İnsanların birbirlerini incitmediği ve kırmadığı bir dünyanın arzulandığını ifade eden Loğoğlu, "Keşke bütün insanlık bu dünyadan gelip geçerken hoş bir seda bırakarak geçebilse, birbirini kırmadan, dökmeden. İnşallah 2026 Trabzon'umuza, ülkemize, coğrafyamıza ve bütün İslam alemine de gönül coğrafyamıza da hayırlar getirsin. Anneler ağlamasın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Loğoğlu, oylamadaki fotoğraflardan etkilendiğine işaret ederek, "Fotoğraflar bizim kendimiz aslında. İnsanın kendisi, bizim kendimiz, hassasiyetlerimizin kendisi. Tabii ki birçoğu üzüntü verici, incitici, hep bir tarafımıza dokunuyor. Dünya imtihan dünyası, dünyamızın belki de bir gerçeği ama sonuçta biz iyi tarafta olalım, doğruyu söyleyelim ve hakkı temsil edelim. Belki de yapabileceğimiz en güzel şey bu." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.