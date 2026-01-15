Yılın Kareleri Oylamasında Seçimler Yapıldı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylamasında Seçimler Yapıldı

Yılın Kareleri Oylamasında Seçimler Yapıldı
15.01.2026 17:24
Başhekim Fazıl Arısoy ve Müdür Kankılınç, AA'nın 2025 fotoğraf oylamasına katıldı.

Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ve Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arısoy ve Kankılınç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başhekim Fazıl Arısoy, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre'de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karelerini seçen Arısoy, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini beğendi.

Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini oylayan Kankılınç, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylamasında Seçimler Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylamasında Seçimler Yapıldı - Son Dakika
