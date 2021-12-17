Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümünün altından gönül ilişkisi çıktı - Son Dakika

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında meydana gelen olayda; terk edilmiş aracın yanında kanlar içinde yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Celal Serçe'ye (47) ait olduğunu tespit etti. Serçe'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖNÜL İLİŞKİŞİ YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAT ETMİŞ

Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazındaki kesik sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, evde de bıçak bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğü, daha sonra silahla kendini vurarak canına kıydığı tespit edildi.

YILIN PERSDONELİ SEÇİLMİŞTİ

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Celal Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.