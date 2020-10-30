Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor - Son Dakika

Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor

30.10.2020 14:35
Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor, System.String[]

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu ve Ağaçlı mahalleleri sınırında yıllardır yaşanan yol sorunu mahalle halkının el atmasıyla çözülmeye çalışılıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Bozlu ve Ağaçlı mahalleleri sınırında yıllardır yaşanan yol sorunu mahalle halkının el atmasıyla çözülmeye çalışılıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Bozlu ve Ağaçlı mahalleleri sınırında yıllardır yaşanan yol sorununa mahalle halkı el attı. Çölgel ve Yumru mahallelerine de ulaşımın sağlandığı yolda bir kavşak yapmak isteyen mahalle sakinleri, ellerine aldıkları kazma ve kürekle yolu yapmaya başladı. Kendi el işçilikleriyle istinat duvarı da yapan vatandaşlar, imece usulü ile çalışıyor. Pazar günleri mahallede buluşarak yolun bir an önce bitirilmesi için çalışan mahalle halkı, yıllardır yaşanan yol sorununu bu şekilde çözmeyi amaçlıyor. Yolun yükseltilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolgu yapılmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerden 3 mahalleye ulaşımın sağlanacağı kavşağın asfaltlanarak hizmete açılmasını talep ediyor.

Yolun yapımında çalışan mahalle sakinlerinden Erdal Aksoy, "Mahallemize bir kavşak kazandırmış oluyoruz. Biz burayı asfaltlanma aşamasına getirdikten sonra Büyükşehir Belediyemiz söz verdi burayı gelip dolduracağız dedi. Sonrasında ise bir hayırsever vatandaşımıza beton döktüreceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Güngör Fiş, hafta içi memur olduğunu ve çalıştığını, hafta sonu ise yolun yapımında çalıştığını ifade ederek, "Her şeyi devletten beklememek lazım. El birliğiyle bugün olduğu gibi herkes gelerek bir şeylere elini sürmesi lazım. Hafta içi devlet memurluğu yapıyorum, hafta sonları mahallemizde çalışıyorum. Hafta içi memur, hafta sonu çiftçiyiz" şeklinde konuştu.

Mahalleye güzel bir kavşak yapmak istediklerini vurgulayan mahalle sakinlerinden Ferhat Aksoy, "Kendi emeğimizle beraber yol yapmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yolu kimse alıp bir yere getirmeyecek. Bu hizmet mahallemize kalacak. Kimsenin cebinden bir şey istemiyoruz. Devletimizin bir imkanı varsa gücü yeten bize yardımcı olsun. Güzel bir kavşak yapmak istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor
Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor
Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor

Beşikdüzü, Trabzon, Ağaçlı, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıllardır yaşanan yol sorununu mahalle halkı el birliğiyle çözmeye çalışıyor - Son Dakika

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