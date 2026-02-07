Yılmaz Erceyes Şişecam'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika
Ekonomi

Yılmaz Erceyes Şişecam'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Oldu

07.02.2026 12:39
Yılmaz Erceyes, Şişecam'da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanarak firma vizyonuna liderlik edecek.

Şişecam'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine, küresel pazarlarda liderlik deneyimi bulunan Yılmaz Erceyes atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global pazarlarda geniş liderlik deneyimine sahip olan Erceyes, Şişecam'ın katma değerli ürünlerini doğru pazarlarda doğru müşterilerle buluşturma vizyonuna liderlik edecek.

Erceyes, yeni görevinde şirketin müşteri odaklı stratejik önceliklerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir karlı büyümenin hızlandırılması süreçlerini yönetecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği alanlarında çift anadal yaparak her iki bölümden de birincilikle mezun olan Erceyes, University of Illinois at Urbana-Champaign'de de Kimya Mühendisliği alanında eğitim gördü.

Erceyes, 2015'te London Business School'da Executive Leadership Development programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2002'de Procter & Gamble bünyesinde Belçika'da mühendislik ve proses kontrol görevleriyle başlayan Erceyes, 2004 itibarıyla marka yönetimi alanına geçerek farklı ürün grupları için Avrupa ülkelerinden sorumlu liderlik pozisyonlarını üstlendi.

2015'te Premier Foods'a katılan Erceyes, Pazarlama ve Kategori Direktörlüğü görevlerinin ardından 2019'da Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bu dönemde şirketin pazarlama, inovasyon, araştırma-geliştirme, müşteri analitiği, birleşme, satın alma ve yeni girişimlerinden sorumlu olup, şirketin 10 yıllık stratejik büyüme planında liderlik rolü üstlendi.

Erceyes, 2 Şubat itibarıyla Şişecam'da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe pazarlama, satış ve operasyon alanlarında kapsamlı uzmanlık ve üst düzey liderlik tecrübesine sahip olan Erceyes, Şişecam'da müşteri içgörüsüne dayalı pazarlama stratejileriyle katma değerli ürünlerin payını artırmayı ve sürdürülebilir karlı büyümeye ivme kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

SON DAKİKA: Yılmaz Erceyes Şişecam'ın Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Oldu
