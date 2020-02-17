Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir! - Son Dakika Magazin

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!

15 dakika önce

Yılmaz Erdoğan, yeni çıkan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabında, oğlu Rodin'in annesi Belçim Bilgin'e yazdığı şiire de yer verdi

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!, System.String[]

Ünlü oyuncu, o mısraları "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı.

İŞTE O ŞİİR:



EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi

Ve az.

Kendi kalesinde mahsur

Hiçbir şifa

Benlik iksirinde bulunmaz.

Seninle çoğalan,

Suya,

Fırtınaya benzeyen

Bilhassa ak

El insaf beyazı kadar berrak.



Bir asma yaprağında sakinleyen

Bu kavruk yol telaşına merhem.



Bir küçük adam aşkım

Bir büyük çocuk.



Sen bir nefessin buldum

Şaire en lazım element

Sen aydınlıksın bildim

Rodin'e deniz feneri

Sen Afrodit

Akıllı akılsız benzetmelerden

sıkılmış

Bir tek sana müsait.



Homeros'un bahsettiği sensin

Ve İlla ki İlyada

Ve İyyake nestain!



Evvel zaman

Eski taze bir masal...



Aksilikler hediye,

Kollasın patron,

Işığı müjdelesin çocuklar,

Sahiler düş,

Düşler sahi olsun...



Nice masallara

Şükürler

Dualar,

Filmler,

Şarkılar olsun...

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:41 
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