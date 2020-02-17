Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!

Ünlü oyuncu, o mısraları "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı.
İŞTE O ŞİİR:
EN ÇOK SUYA BENZEYEN
Ruh tekildi
Ve az.
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz.
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.
Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.
Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.
Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
Sen aydınlıksın bildim
Rodin'e deniz feneri
Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden
sıkılmış
Bir tek sana müsait.
Homeros'un bahsettiği sensin
Ve İlla ki İlyada
Ve İyyake nestain!
Evvel zaman
Eski taze bir masal...
Aksilikler hediye,
Kollasın patron,
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...
Nice masallara
Şükürler
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...