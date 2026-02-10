Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin\'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Adli emanet hırsızlığı ve Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla gündeme gelen Büyükçekmece Adliyesi'nde dikkat çeken bir atama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, adliyede, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görev yerini değiştirdi ve örgütlü suç bürosundaki sorumluluğunu kaldırarak onu genel soruşturma bürosuna atadı. Bu değişiklik geçen hafta resmen hayata geçirildi.

İZNE AYRILDI, BEDELLİ ASKERLİK YAPACAK

T24'ten Tolga Şaradan'ın haberine göre; Savcı Engin'in görev yeri değiştikten sonra izne ayrıldığı ve bu iznini kısa süreli bedelli askerlik yapmak için kullanacağı öğrenildi.

YILMAZ GÜNEY PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER SANATÇILARI"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımın ardından Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşan Yavuz Engin, "Bir nesle Türkün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düşmüştü.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.