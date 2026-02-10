Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor - Son Dakika
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

10.02.2026 08:34
Son olarak Yılmaz Güney'le ilgili paylaşım yapan Savcı Yavuz Engin'in görev yeri geçen hafta değiştirildi. Örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi. Bu yer değişikliği sonrasında izne ayrıldı. İzin sonunda Savcı Yavuz Engin, "bedelli" olarak vatani görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu biçimde kısa süreli görevinden ayrılacak.

Adli emanet hırsızlığı ve Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla gündeme gelen Büyükçekmece Adliyesi'nde dikkat çeken bir atama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, adliyede, "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görev yerini değiştirdi ve örgütlü suç bürosundaki sorumluluğunu kaldırarak onu genel soruşturma bürosuna atadı. Bu değişiklik geçen hafta resmen hayata geçirildi.

İZNE AYRILDI, BEDELLİ ASKERLİK YAPACAK

T24'ten Tolga Şaradan'ın haberine göre; Savcı Engin'in görev yeri değiştikten sonra izne ayrıldığı ve bu iznini kısa süreli bedelli askerlik yapmak için kullanacağı öğrenildi.

YILMAZ GÜNEY PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER SANATÇILARI"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu paylaşımın ardından Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan'ın fotoğraflarını paylaşan Yavuz Engin, "Bir nesle Türkün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düşmüştü.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Yavuz Engin, Türkiye'nin dikkatle izlediği hukuk isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1989 yılında Almanya'da doğan Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2008 yılında liseyi bitiren Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayan Engin, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanarak görevine başlamıştır. Kariyeri boyunca hukuk sisteminin kritik noktalarında görev almış ve özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalarda yer almıştır. Bunlardan biri de "Yenidoğan dosyası"dır.

Yılmaz Güney, Gündem, Hukuk, Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Apple User Apple User:
    savcımız doğru söylemiş , hakim katilini övecek değil tebrik ederim kendisini;Cumhur ittifakını da destekliyorum böyle biline, Semti mukaddes Eyüpsultandan sevgilerimle. Y.Ö. 214 139 Yanıtla
  • hüsamettin duman hüsamettin duman:
    Yılmaz Güney'in tırnağı olamazsın 100 251 Yanıtla
  • ilker ASKAROGULLARI ilker ASKAROGULLARI:
    Doğru söyleyen dokuz köyden kovulurmuş. Allah ayağına taş değirmesin. 224 71 Yanıtla
  • Ayfer Ölmez Ayfer Ölmez:
    Canim Savcim söylediklerinize aynen katiliyorum.Yüce Tanrim sizi ve sizin gibileri korusun. 124 62 Yanıtla
    Mithat Elgit Mithat Elgit:
    Allah korusun diyemiyormusun (yüce tanrim film mi ceviriyoruz burda.) 40 14
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Zamanında Fakirin oğlu normal süreli askerlik yapacak / parası olanlar paralı askerlik yapacak yok öyle bir şey olmaz diyenler var mıydı ? bilmedim... 66 22 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu yeni çıkan bir şey değil Osmanlı’dan beri var olan bir şey hatta yemen türküsü nde bile geçer Zenginimiz bedel verir askerimiz fakirdendir diye 34 6
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
