Yılmaz ile Kos'tan Türkiye-AB İlişkileri Görüşmesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin stratejik niteliğinin, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının öneminin ve ilişkilerde somut ilerleme ihtiyacının ele alındığını bildiren Yılmaz, "AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir."

Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yapıcı diyalog ve iş birliği için Sayın Kos ve heyetine teşekkür ediyorum."