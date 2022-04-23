Yılmaz: Karamsarlar Yapılmayanları Söyleyecek. Bizler Yapılanları Söyleyeceğiz. Nihayetinde Hakem Halktır Halkın Gözü de Terazidir - Son Dakika

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan özel oturumunda "Zor dönemde yaşanan problemlerin farkında olarak bunları çözecek gücümüz de kararlılığımız da var. En zor günleri aştık. Yine hep birlikte aşarız. Karamsarlar yapılmayanları söyleyecek. Bizler yapılanları söyleyeceğiz. Nihayetinde hakem halktır halkın gözü de terazidir" dedi.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan özel oturumunda konuştu. Yılmaz, özetle şunları söyledi:

"KURULUŞTAKİ KURUCU DEĞERLER BUGÜN DE YAŞAMAKTADIR"

"Birinci Meclis o zor şartlarda millet iradesin yegane temsilcisi olarak büyük zafere giden süreci ortak akıl ve dayanışma içinde adım adım yönetti. Birinci Meclis'in başarısının sırrı güçlü bir demokratik temsil yeteneğinin bulunmasıdır. İlk meclis toplumun tüm renklerinin temsil edildiği üyelerden oluşmaktaydı.

Kuruluştaki kurucu değerler bugün de yaşamaktadır. Kuruluştaki direnme ve mücadele ruhunu 15 Temmuz gecesi bu Meclis'te yaşadık. Kuruluştaki heyecanı Ayasofya'yı ibadete açan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Meclis'te okunmasını ayakta gözyaşları içinde alkışlayan milletvekillerimizde gördük. Kuruluştaki tam bağımsız Türkiye'nin Kuvayı Milliye ruhunu Karabağ barış sürecini gözlemlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gönderilmesi içeren tezkerenin kabulünde gördük. Kuruluştaki milli iradenin üstünlüğü ilkesini her darbe ve müdahale sonrası sorunları milletin hakemliğine götürerek çözmesinde gördük. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki üstte gök çökmedikçe altta yer yarılmadıkça bu milletin değerlerini kimse bozamaz. Milletin iradesine kimse pranga vuramaz.

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİRDİK. GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclis'i devleti, Cumhuriyet'i kurdu. Bu süreçte Cumhuriyet'i demokrasi ile de taçlandırdı. Bu süreç hiç de kolay olmadı. Milli iradeyi hakim kılma mücadelesi çok büyük engellerle karşılaştık. Demokrasimiz birçok engeli aşarak bugünkü seviyesine geldi. 60,71, 80, 97 darbesi, 2007 muhtırası, 2016 darbesi yıllarında milletin iradesi hedef alınarak gerçekleştirilen darbeler ve muhtıralar Türkiye'ye büyük bedeller ödetti. Milletimiz koalisyon, kriz ve kaos sarmalından uzun seneler boyunca kurtulamadı. Darbe anayasaları vesayet kurumlarını güçlendirdi. Milli irade hiç sayıldı. Vesayet odaklarının müdahalelerine bir daha fırsat vermemek üzere milletimiz zaten sahip olduğu üzere egemenliğin bir parçası olan hükümet kurma yetkisini aynı Meclis'i belirlemede olduğu gibi kendi ukdesine aldı.

20 yıldır bu ülkeyi idare eden siyasi kadro olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin bize çizdiği rotadan ayrılmadan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştık. Milletimizin hayallerini birer birer gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

"KARAMSARLAR YAPILMAYANLARI SÖYLEYECEK. BİZLER YAPILANLARI SÖYLEYECEĞİZ. NİHAYETİNDE HAKEM HALKTIR HALKIN GÖZÜ DE TERAZİDİR"

Biz en zor dönemleri birlik ve beraberlik içinde aştık. Gücümüz birliğimizdir. Bu İstiklal Savaşı'nda da böyleydi. Bugün de öyle. İstiklal savaşı döneminde de farklı sesler vardı, bugün de olabilir, bugün de var. İstiklal Savaşı döneminde 500 milyon lira borcu, yıkık bir ülkesi verimli olmayan toprağı ve '15 milyon geliri olan bir millet dış yardım almadan yaşayamaz' diyen vardı. O günde Atlantik ötesinden yardım isteyenler, mandacılar, İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesi, Türk Wilsoncular Birliği üyeleri vardı. Ancak bunlar olduğu gibi 'manda ile istiklal bir arada olmaz' diyen 'Milletin İstiklalini yine milletin azim kararı kurtaracaktır' diyenler de oldu. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Sorumlulukta bizim. Bizim asli vazifemiz gerçek resmi göz ardı etmeden Türkiye'nin geleceğine olan inancı artırmak, umudu çoğaltmaktır. Zor dönemde yaşanan problemlerin farkında olarak bunları çözecek gücümüz de kararlılığımız da var. En zor günleri aştık. Yine hep birlikte aşarız. Karamsarlar yapılmayanları söyleyecek. Bizler yapılanları söyleyeceğiz. Nihayetinde hakem halktır halkın gözü de terazidir.

Bizim siyasetimizin esası barıştır, huzurdur, kardeşliktir. Bizim siyasetimiz büyük Türkiye siyasetidir. Bizim hedefimiz hukukun üstün ilkesine dayanan demokratik, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bundan sonra da el birliği ile hep birlikte yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz."