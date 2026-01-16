Yılmaz: Kıbrıs Türkleri asla yalnız değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı açıklamada, "Başka ülkeler, güçler ne derse desin, Kıbrıs Türkleri asla yalnız değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Yılmaz, Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve Türk milletinin selamlarını ileterek, Miraç Gecesi vesilesiyle tüm Kıbrıs Türk halkının kandilini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan iki devlet arasındaki ilişkiler olmadığını vurguladı. Yılmaz, "Bizim aramızdaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki ilişki değil. Çok daha farklı, çok daha özel bir ilişki" dedi.

Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemin altını çizen Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğinin yanı sıra kalkınması da milli bir davadır. Başka ülkeler, güçler ne derse desin, Kıbrıs Türkleri asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçen yıl uygulanan 21 milyar TL'lik iktisadi ve mali iş birliği programının, Türkiye-KKTC tarihindeki en büyük program olduğunu hatırlatarak, "Gerçekleşme oranı itibarıyla tarihteki en yüksek gerçekleşme oranlarından birine sahip bir program oldu" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu kapsamda Cumhuriyet Yerleşkesi, Lefkoşa Kavşağı, "Ada Kıbrıs" turizm çalışmaları, eğitim, sağlık, tarım ve karayolları projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık yatırımlarına özel vurgu yapan Yılmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün sağlık alanındaki haklı eleştirilerini karşılayacak çok önemli bir proje" dedi.

Akıllı ulaşım sistemi projesi yarın tanıtılacak

Yılmaz, ziyaret kapsamında yarın "Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi"nin lansmanının yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Bu gerçekten çok güzel bir proje. Hem trafik hem güvenlik açısından çok ileri bir proje" dedi.

Projeye Savunma Sanayi Başkanlığı'nın katkı sunduğunu belirten Yılmaz, emeği geçen mühendislere teşekkür etti.

Yeni mali iş birliği programlarında girişimciliğe özel bir başlık açılacağını açıklayan Yılmaz, özellikle kadın ve genç girişimcilerin destekleneceğini belirterek, "Bir ülke sadece kamu yatırımlarıyla kalkınamaz. Kamu yatırımlarını özel yatırımlar tamamlamalıdır" dedi.

"En gerçekçi çözüm iki devletli çözümdür"

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonunu yineleyerek, "Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı çözümünün anahtarı, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesidir" ifadelerini kullandı. Yılmaz, doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve temasların önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Rum yönetimine sert tepki

Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB dönem başkanlığı sürecinde Türkiye'nin adadaki askeri varlığına yönelik ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Yılmaz, "Bu tanımları şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Yok hükmündedir" ifadelerini kullanarak, Türk askerinin 50 yıldır adada barış ve huzurun güvencesi olduğunu belirtti.

"KKTC'nin yanında sarsılmaz bir iradeyle duracağız"

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Yılmaz, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili farklı hayaller içine girmemelidir" dedi. - LEFKOŞA