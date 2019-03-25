Son Dakika Haberleri: Yılmaz Morgül Hollywood Starı Oldu!

Yılmaz Morgül Hollywood Starı Oldu!

1 saat önce

Yılmaz Morgül Los Angeles'ta Türk ve Ermeni toplumlarına konser verdi

Yılmaz Morgül Hollywood Starı Oldu!, System.String[]

Yılmaz Morgül"Walk Of Fame"e adını yazdı

Yılmaz Morgül hayır konseri vermek üzere Amerika'ya Los Angeles'ta sahneye çıktı. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Los Angeles şubesi ile LOA/ Apricot Tree derneği işbirliğiyle Los Angeles Vatican Banquet Hall'de düzenlenen özel gecede Yılmaz Morgül üç saat sürenve hiçbir ücret almadığı birhayır konseri verdi. Türk ve Ermeni toplumlarının bir araya geldiği ve unutulmaz bir konser veren sanatçının katıldığı geceyi ev sahipliğini ise Egelsiz Yaşam Vakfı'nın Los Angeles şubesi başkanı Elif Pisacane ileLOA/ Apricot Tree derneğinin başkanı olan Doç.Dr. Ayşe Taşpınar Gatenyo yaptılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:53 Kaynak: Bültenler

Los Angeles, Yılmaz Morgül, Magazin
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