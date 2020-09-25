Yılmaz: "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız" - Son Dakika

Yılmaz: "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız"

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde hizmete sundukları Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliğinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve onların dertlerine derman...

Yılmaz:

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde hizmete sundukları Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliğinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve onların dertlerine derman olmak boynumuzun borcudur" dedi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği, ihtiyaç duyulan her anda şehit ailelerinin ve gazilerin yanında yer alıyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamasıyla birlikte kendisine gönderilen kutlama çiçekleri yerine Mehmetçik Vakfına bağış yapılması çağrısı yapan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın ilk icraatlarından biri de Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliğini hizmete sunmak oldu. "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanlarında olacağız" diyen Başkan Yılmaz, bu duyarlılığı ve hizmeti ile de birçok kesimden takdir görüyor.

Şeflikte hizmet veren belediye görevlileri, ilçede ikamet eden şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinliyor. Şehitlerin sene-i devriyelerinde, dini ve milli bayramlarda gerçekleştirilen mevlit ve yemek programlarının yanı sıra şehit haberi alındığından itibaren defin işleminde ve sonrasında şehit ailelerinin yanında yer alan ve destek veren şeflik, farklı çalışmalarıyla da şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edecek.

"Emanetiniz emanetimizdir"

Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliğinin, Yunus Emre Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu vatan üzerinde bağımsız ve hür yaşayabiliyorsak canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin ailelerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve onların dertlerine derman olmak ise bizim boynumuzun borcudur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için en önemli ihtiyaç unutulmamaktır. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği ile şehitlerimizin hatırasını daima taze tutacağız. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına mücadelemizi her zaman vereceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Yılmaz: Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız
Yılmaz: Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız
Yılmaz: Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız
Yılmaz: Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız

Toroslar, 31 Mart, Şehit, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yılmaz: 'Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olacağız' - Son Dakika

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