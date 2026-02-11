Tunç'tan Gürlek'e Başarı Dileği

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç, görev değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüttükleri siyasi mücadelenin kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Tunç, bugüne kadar üstlendiği görevlerin ardından Adalet Bakanlığı'nda hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolculuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır."

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."