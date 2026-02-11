Tunç'tan Gürlek'e Başarı Dileği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunç'tan Gürlek'e Başarı Dileği

11.02.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, yeni bakana başarılar diledi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç, görev değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüttükleri siyasi mücadelenin kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Tunç, bugüne kadar üstlendiği görevlerin ardından Adalet Bakanlığı'nda hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade etti.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolculuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır."

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Sosyal Medya, Akın Gürlek, Yılmaz Tunç, Güncel, Gürlek, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunç'tan Gürlek'e Başarı Dileği - Son Dakika

Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 01:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Tunç'tan Gürlek'e Başarı Dileği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.