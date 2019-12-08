Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor: 2-1
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor: 2-1 - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor: 2-1

6 saat önce

STAT: Dr. Turhan KılıççıoğluHAKEMLER: Erkan Engin (x), Suat Güz (x), Mehmet Akıncık (x)YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) - Osman (xx), Kerem (xx), Fatih (xx), Oktay (xx) (Dk. 86 Mikail), Muhammed Çoban (xx) (Dk. 76 Batuhan xx), Berat Ali (xx), Ferdi (xx), Eren (xx), Murathan (xx) (Dk.

Yılport Samsunspor: 2-1, System.String[]

STAT: Dr. Turhan Kılıççıoğlu

HAKEMLER: Erkan Engin (x), Suat Güz (x), Mehmet Akıncık (x)

YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) - Osman (xx), Kerem (xx), Fatih (xx), Oktay (xx) (Dk. 86 Mikail), Muhammed Çoban (xx) (Dk. 76 Batuhan xx), Berat Ali (xx), Ferdi (xx), Eren (xx), Murathan (xx) (Dk. 90 Murat Cömert), Muhammed Rıdvan Özdemir (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (x) - Caner (xx), Ercan (xx), Nuri (x), Gökhan Meral (x), Guido (x) (Dk. 16 Samet Asatekin x) (Dk. 66 Ahmethan x), Samed Hakan Kılıç (x) (Dk. 81 Oğuz x), İlyas Kubilay Yavuz (x), Ferhat (xx), Bahattin (xx), Atabey (x)

GOLLER: Dk. 45 (P) Murathan, Dk. 62 Fatih (Yeni Çorumspor) - Dk. 69 Bahattin (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Rıdvan, Ferdi (Yeni Çorumspor) - Caner (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 16'ncı haftasında Yılport Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'a 2-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada İlyas Kubilay'ın pasıyla buluşan Gökhan Meral'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu Yeni Çorumspor defansı kornere çıkarttı.

23'üncü dakikada Berat Ali'nin pasıyla buluşan Muhammed Rıdvan'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

28'inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

45'inci dakikada Yeni Çorumspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Murathan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada Berat Ali'nin ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Fatih'in vuruşunda top ağlarla buluştu:  2-0.

69'uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Ferhat'ın ortasında topa iyi yükselen Bahattin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Müsabaka 2-1'lik skorla sona erdi.


Mehmet Akıncık, Samsunspor, Çorumspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]