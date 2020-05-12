Yılport Samsunspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi - Son Dakika

Yılport Samsunspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular, personel ve teknik heyete Kovid-19 testi gerçekleştirildi. Çalışmanın Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığı belirtilen açıklamada, "Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri, bugün teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve şehir dışından gelen futbolcularımıza Kovid-19 sürüntü PCR ve antikor testi yaptı." ifadesine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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