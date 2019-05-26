Son Dakika Haberleri: Yılport Samsunspor şampiyon oldu

Yılport Samsunspor şampiyon oldu

2 saat önce

2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları için Giresun'da bulunan Yılport Samsunspor U14 Takımı, final maçında 1461 Trabzon U14'ü 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Yılport Samsunspor şampiyon oldu, System.String[]
2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları için Giresun'da bulunan Yılport Samsunspor U14 Takımı, final maçında 1461 Trabzon U14'ü 1-0 yenerek şampiyon oldu.

U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe final maçında Yılport Samsunspor U14, 1461 Trabzon U14 takımı ile karşılaştı. 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde oynanan maçın golü 70+2. dakikada Mert Efe Öner'den geldi. 1. kademe maçlarında şampiyon olan kırmızı-beyazlılar, 2. kademe maçlarını beklemeye başladı.

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır ve yönetim kurulu üyesi Haluk Tan da karşılaşmayı izledi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:23 Kaynak: İHA
Türkiye, Samsunspor, Spor
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