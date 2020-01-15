Yılport Samsunspor, Süper Lig'den iki futbolcuyu renklerine katıyor | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Süper Lig'den iki futbolcuyu renklerine katıyor | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Yılport Samsunspor, Süper Lig'den iki futbolcuyu renklerine katıyor | Transfer Haberleri

23 dakika önce

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde şampiyon olmak için takıma takviye yaptıklarını söyledi.

Yılport Samsunspor, Süper Lig'den iki futbolcuyu renklerine katıyor | Transfer Haberleri, System.String[]

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde şampiyon olmak için takıma takviye yaptıklarını söyledi.


İstanbulspor'dan Muhsin Yıldırım ile resmi sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Sağlam, "Bunun yanında yoğun uğraşlar sonucunda bugün itibarıyla bizim hem stoper mevkisindeki eksikliğimizi gidecek hem de ön tarafta kanat ve forvet oynayabilen 2 oyuncu ile anlaştık. Bunlar da Veli Çetin ve Burak Çalık. Burak Çalık ile 1,5 yıllık, Veli Çetin ile de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. İnşallah onların da imzaları bir an evvel atılır ve transfer çalışmalarını bitirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte kadromuz bu şekilde devam edecek." diye konuştu.


Sağlam, takımı zorlu yolculukta zafere ulaştıracak kadro yapılandırmasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:


"Lider olmak birtakım sorumluluklar getirmektedir. Uzun süre sonra averajla da olsa liderliğe gelmemiz bizi mutlu etti. Bundan sonra yapmamız gereken öncelikli işler var. Öncelikle fiziksel kalitemizi her geçen gün artırıp, oyun kalitesini hem kendimizin memnun olabileceği hem de taraftarımızı mutlu edebileceğimiz kaliteye çıkarabilmek. Hatalarımız var. Onları her geçen gün azaltmak, yaptığımız doğru şeyleri de daha iyiye, mükemmele ulaştırma adına daha fazla çalışmak. Bunu yaptığımız süre içinde maçlarımız güzel geçecek. İzleyenler keyif alacak ve bizler de amacımıza ulaşacağız."

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:12 
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