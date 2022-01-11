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Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi - Son Dakika

Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi

11.01.2022 08:07

Esenyurt'ta bir marketin önünde tartışan iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar çekildi. Taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığınırken dükkan sahibinin kepenkleri indirmesi olası bir faciayı saniye farkıyla engelledi.

Gece saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında husumet olan iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı.

KEPENKLERİ İNDİREREK KURŞUNLARDAN KURTULDULAR

Çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığındı. Market sahibinin kepenkleri indirmesi üzerine diğer grup markete pompalı tüfekle ateş etti. Kepenkleri kapatan dükkan sahibi olası bir faciayı önlerken çok sayıda mermi marketin camına ve kepenklere isabet etti.

Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi

KAÇTILAR

Yaşanan saldırı sonrası ateş eden grup olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiyi polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken marketin camı ve park halinde bulunan bir otomobile isabet eden mermiler küçük çapta hasara neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde uzun namlulu silahla giren bir kişi görülüyor. Elinde uzun namlulu silahla dışarı çıkmak isteyen kişiye market sahibi engel olmaya çalıştığı görülüyor.

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Esenyurt, Saldırı, Market, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi - Son Dakika
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