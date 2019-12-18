YKKD cinsiyet eşitliği için "yönetim kurulunda kota"yı tartıştı - Son Dakika
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YKKD cinsiyet eşitliği için "yönetim kurulunda kota"yı tartıştı

7 saat önce

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Eş Başkanı Burçak Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen "İş dünyası tartışıyor: Kotayla mı, kotasız mı?" başlıklı münazaranda iş dünyasının önde gelen isimleri yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanmasında kota konusunu tartıştı.

YKKD cinsiyet eşitliği için

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Eş Başkanı Burçak Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen "İş dünyası tartışıyor: Kotayla mı, kotasız mı?" başlıklı münazaranda iş dünyasının önde gelen isimleri yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanmasında kota konusunu tartıştı.

Düzenlenen münazarada "Yönetim kurulunda daha çok kadın" projesini yürüten dernek, pek çok ülkede yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği yolunda başarı getiren kota uygulamasının Türkiye için de bir çözüm olup olmayacağının cevabını aradı.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Dördüncü Dönem Başkanı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, yaptığı açılış konuşmasında iş dünyasına çağrıda bulundu:

"Sekiz sene önce yüzde 11 olan Yönetim Kurulunda Kadın oranı bugün yüzde 15.9. Bu ilerleme performansı kabul edilemez.

"İş dünyasının en üst düzey yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün bu ufuk turu sonrasında kendi kurumlarımızın doğrularını bulalım ve bu konuya artık bir performans kriteri konusu olarak yaklaşalım.

"Elimizi taşın altına koyalım. Bu bir kadın meselesi değil ekonomik, toplumsal ve insani bir meseledir."

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü V. Bülent Özcan ise yaptığı konuşmada, "Bu proje ile Avrupa'da savunuculuk ve kamuda farkındalık yaratma anlamında sağlam çıktılar elde edildi" dedi ve ekledi:

"Biz de bakanlık olarak Yönetim Kurulunda Kadın meselesinin savunucusu olduk. Bugün bu tartışma bizlere ciddi bir yol haritası çıkaracak.

"Proje kapsamında Avrupa'daki benzer derneklerle başlatılan ilişkinin sürdürülebilirliği çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde bu programı Türkiye'de yaygınlaştırmak da bir diğer ana odak olmalı.

"Anadolu'daki şirketler, kamu kurumları, oda yönetimleri, STK'lar, Belediye meclislerinde daha çok kadın yönetici için gidilecek yolumuz var."

Oturuma, kota savunucuları olarak YKKD Başkanı, Insead Business School Yönetici Koçu Hande Yaşargil, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi, İBB Başkan Danışmanı, Duman Yönetim Danışmanlık Kurucusu Yiğit Oğuz Duman kota karşıtları olarak YKKD Danışma Kurulu İkinci Dönem Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar, YKKD Danışma Kurulu Üyesi, MY Executive Yönetici Ortak Müge Yalçın ve YKKD Danışma Kurulu Üyesi, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, ARGÜDEN Yönetişim Akademisi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yılmaz Argüden konuşmacı olarak katıldı.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:51 Kaynak: DHA
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