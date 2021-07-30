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YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti - Son Dakika

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti

30.07.2021 18:34

- YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

- YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti

ANKARA - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Eski YÖK Başkanı Saraç, görevini düzenlenen tören ile Özvar'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Bunun üzerine YÖK binası Beyaz Salon'da düzenlenen devir teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanan Saraç, görevini Özvar'a devretti.

Görevini devretmeden önce bir konuşma yapan Saraç, İki dönem başkanlığını yürüttüğü YÖK üyeliğinin 20 Temmuz'da sona erdiğini hatırlatarak, "Bu süre içinde, bir çoğu ülkemiz için 'yeni ve ilk' olan pek çok projeyi hayata geçirdik ve bunların sonuçları da alınmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Sosyal adalet, fırsat eşitliği, kalite, şeffaflık, liyakat, yetki devri ve paylaşımı, popülizme düşmeme ve ilkeli olma gibi temel prensip ve değerler çerçevesinde yükseköğretim sistemini tedrici bir şekilde yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Saraç, "Bu yolda yürürken olabildiğince YÖK'ün geçmişindeki alışkanlık ve refleksleri terk ettik; yükseköğretimi yeniden felsefi bir bakış açısıyla şekillendirmeye çalıştık. Müdahaleci YÖK'ü geçmişte bıraktık, yetki devreden ve yetki paylaşan Yeni YÖK'ü inşa sürecini başlattık. Somut çıktılar üzerine odaklandık. Kısa vadede sonuç üretenlerin yanı sıra 4-5 yıllık orta vadeli projeler de yaptık" diye konuştu.

Tüm projelerin planlamalarına uygun olarak hayata geçirildiğini ve sonuçlarının alınmaya başlandığını ifade eden Saraç, "Yaklaşık beş bin genç bilim insanının bulunduğu YÖK 100/2000 Projesi'nin dört yıldan sonra artık mezun vermeye başlaması da bu orta vadeli sonuç üreten projelerin sadece bir örneğidir" değerlendirmesini yaptı.

"Yeni YÖK" konseptiyle yeni ve yenilikçi proje ortaya koyduklarını belirten Saraç, " Türkiye'de ilk defa bilim hayatımızın gelişmesi ve ülkemizin kalkınması için öncelikli alanları belirledik ve bu alanlarda insan kaynağı yetiştirme süreçlerini başlattık. Belli alanlarda başarılı olan öğrencilerimizi, "sadece başarıları" dikkate alınarak karşılıksız burslarla destekleyen yeni mekanizmalar oluşturduk. Bu proje ve girişimlerimizin sürekli destekleyicisi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Meclisteki yasama süreçlerinde YÖK kaynaklı teklifler, YÖK yönetimine duyulan güven ve olumlu bakış neticesinde başta mevcut hükumet olmak üzere bütün siyasi partiler tarafından desteklendiğini aktaran Saraç, "Bu destekleri için hepsine teşekkür ederim. Ayrıca çalışkan, donanımlı ve ahlaklı bir ekip olan YÖK üyelerimize, danışmanlarımıza, Kurulumuzdaki personele; geniş ekibimiz olan tüm rektörlerimize, dekanlarımıza; hocalarımıza ve elbette eğitim ve öğretimin merkezi olan bütün öğrencilerimize bu süreçte verdikleri destek ve katkılar için teşekkür ederim" diye konuştu.

Eski YÖK Başkanı Saraç, Yeni YÖK başkanı Prof. Dr. Özvar'ın başlattıkları projeleri devam ettirmek ve yükseköğretim sistemini daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğinden emin olduğunu belirterek, "YÖK'ün yeni başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a çalışmalarında başarılar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

"Elbette eksikliklerimiz ve yanlışlarımız olmuştur" diyen Saraç, buna rağmen eğilip bükülmeden, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ilkesini unutmadan her türlü icraatta doğru olanı aradıklarını söyledi. YÖK'ü halılarının altı tertemiz olarak bıraktıklarına vurgu yapan Saraç, "Hamdolsun, görevimizi alnımızın akıyla başımız dik olarak tamamladık. Cumhurbaşkanımıza bize kamuya hizmet etme imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz" dedi.

Saraç'tan görevi devralmadan önce konuşma yapan yeni YÖK Başkanı Özvar, "Yekta hocamızı uzun yıllar Yükseköğretim Kurulu'na her türlü makamına yapmış olduğu katkılardan ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi makamlar gelip geçidir. Asıl olan elden geldiği ölçüde kanunlara yasalara önergelere uymak suretiyle hizmet yapabilmek ve arkasında da güzel anılarla ayrılabilmektir. Yekta hocamız da bu başkanlığı döneminde bu şekilde yankılarla ayrılıyor" diye konuştu.

Özvar konuşmasında şunları söyledi:

"Bu kurum bünyesinde barındırdığı diğer kuruluşlarıyla Türkiye'nin yükseköğretimine yön vermektedir Bizler de aynı bizden önce başkanlık yapan hocalarımız gibi bu kuruma ve Türkiye'nin yükseköğretim hayatına elimizden geldiği ölçüde emek harcayacağız."

Konuşmalarından ardından Saraç ve Özvar birbirlerine çiçek takdim etmesiyle YÖK Başkanlığı görevinin devir teslimi gerçekleşti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti
YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti
YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti
YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti

Marmara Üniversitesi, Yekta Saraç, Erol Özvar, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Erol Özvar'a devretti - Son Dakika


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