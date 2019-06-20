Son Dakika Haberleri: YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524,...
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YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524,...

1 saat önce

YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu.

YÖK:
YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:56 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK: "Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524,...
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