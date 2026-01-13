YÖK'ten Cuma Namazı Düzenlemesi - Son Dakika
YÖK'ten Cuma Namazı Düzenlemesi

13.01.2026 19:59
YÖK, üniversitelerde cuma namazı ile çakışan saatlerde kolaylık sağlanacağını açıkladı.

(ANKARA)- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde cuma namazı vaktiyle çakışan mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerde gerekli kolaylıkların sağlanması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin üniversitlere yazı gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda, cuma namazı saatleriyle çakışan mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyeti ile eğitim ve öğretim hakkının birlikte korunması esas alınarak yapılması gerektiğini bildirdi.

YÖK'ün yazısının ilgili bölümünde, "Yükseköğretim Kurumlarımızda mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin Cuma namazı saati ile çakışması halinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbirler alınarak isteyen akademik ve idari personel ile öğrencilere gerekli kolaylığın sağlanması; mesai saatleri ve/veya ders çizelgeleri, uygulama ve sınav saatlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi" ifadeleri kullanıldı.

HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Şehzade Demir, konuya ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar'a ve YÖK yönetimine teşekkürlerini iletti. Demir'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirme şu şekilde:

"YÖK, üniversitelere Cuma namazı ile çakışması halinde mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde aksaklığa meydan vermeden kolaylık sağlanması yönünde yazı gönderdi.

Sıklıkla dile getirdiğimiz ve meclise kanun teklifi verdiğimiz bu önemli konunun YÖK tarafından çözüme kavuşturulması çok değerlidir. Toplumun dini değerlerinin ve kültürünün YÖK tarafından dikkate alınması sevindiricidir. Bu vesileyle YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'a ve YÖK yönetimine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

