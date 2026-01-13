YÖK'ten Kapsayıcı Eğitim Vurgusu - Son Dakika
YÖK'ten Kapsayıcı Eğitim Vurgusu

13.01.2026 16:16
YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin engelli öğrencileri aktif paydaş olarak görmesi gerektiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimiz, engelli öğrencileri eğitim hayatının ve kampüs yaşamının eşit ve aktif paydaşları olarak görmeli, kapsayıcı politikaları sürdürülebilir biçimde hayata geçirmelidir." ifadesini kullandı.

"Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımlayan Özvar, üniversitelerin, başta sosyal sorumluluk alanı olmak üzere ülkenin ve toplumun her türlü meselesine duyarlılıkla yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

Özvar, "Üniversitelerimiz, engelli öğrencileri, eğitim hayatının ve kampüs yaşamının eşit ve aktif paydaşları olarak görmeli, kapsayıcı politikaları sürdürülebilir biçimde hayata geçirmelidir. Bu doğrultuda atılacak her adım, yalnızca engelli öğrencilerimizin değil öğrencisinden personeline tüm üniversite mensuplarının yaşam kalitesini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Program Nişanı" uygulamalarının, yükseköğretimde kapsayıcılığın en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Özvar, "Bu uygulamayla, üniversitelerimizin engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları açık kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK'ten Kapsayıcı Eğitim Vurgusu

