YÖK üniversitelerin "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" performansını açıkladı - Son Dakika

YÖK üniversitelerin "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" performansını açıkladı

26.02.2021 10:39
YÖK üniversitelerin

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Atatürk Üniversitesi 475 ile sosyal sorumluluk projesi sayısı en yüksek üniversite oldu.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Atatürk Üniversitesi 475 ile sosyal sorumluluk projesi sayısı en yüksek üniversite oldu.

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK'ün Twitter adresinden paylaşıldı.

Buna göre, üniversitelerin "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" kategorisinde faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 6 gösterge incelendi.

Bu göstergelerden biri sosyal sorumluluk projesi oldu. 2019'da 150 üniversitede 3 bin 850 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Bu yılda, sosyal sorumluluk proje sayısının yüksek olduğu üniversitelerin ilk sırasında 475 ile Atatürk Üniversitesi yer aldı. Gaziantep Üniversitesi 410 projeyle ikinci, Ankara Üniversitesi 332 projeyle üçüncü, Ege Üniversitesi 289 projeyle dördüncü ve Sabancı Üniversitesi 142 projeyle beşinci oldu.

Aynı yıl 146 üniversitede kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik 2 bin 738 proje yürütüldü. Bu kapsamda 272 projeyle Ankara Üniversitesi birinci, 270 projeyle Ege Üniversitesi ikinci, 149 projeyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü üçüncü, 134 projeyle Boğaziçi Üniversitesi dördüncü, 93 projeyle Düzce Üniversitesi beşinci sırada yer aldı.

Üniversiteler iki yıllık dönemde 199 ödül veya nişan aldı

Öte yandan, 2017-2019 döneminde 42 üniversite "Engelsiz Üniversite Ödülü", "Engelsiz Bayrak Ödülü", "Engelsiz Program Nişanı" veya "Engelli Dostu Ödülü" kapsamında 199 ödül veya nişan aldı.

Alınan ödül veya nişan sayısı yüksek üniversiteler arasında, 18 ile Mersin Üniversitesi birinci, 16 ile Siirt Üniversitesi ikinci ve 14 ile Yaşar Üniversitesi üçüncü oldu.

Ağrı İbrahim Çeçen, Anadolu ve Necmettin Erbakan üniversiteleri ise 11'er ödül veya nişan aldı.

Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Üniversite, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor         
11:37
Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti         
11:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YÖK üniversitelerin "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" performansını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei