YÖKAK\'ta Ümit Kocabıçak Yeniden Başkan

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak yeniden seçildi.

YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, ocak ayı kurul toplantısı, 3'üncü dönem kurul üyelerinin katılımıyla 22 Ocak'ta gerçekleşti.

Kurulun toplantı salonunda düzenlenen ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın başkanlık ettiği toplantıya, kurul üyeleri Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Aşkın Tören, Gülden Banu Müderrisoğlu, Prof. Dr. Mesut Güner, Doç. Dr. Murat Sarğın, Cengiz Delibaş ile öğrenci üye Fatma Derya Arıkan katıldı.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın YÖKAK Başkanlığı görevine ikinci kez seçildiği toplantıda, Kurul üyesi ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Bayındır YÖKAK Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

"YÖKAK kendine düşen görevi yerine getirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocabıçak, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin yaygınlaştırılması ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesi için değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini artan bir ivmeyle sürdürdüklerini belirtti.

YÖKAK olarak yeni dönemde uluslararasılaşma çalışmalarına da hız vereceklerini aktaran Kocabıçak, bu kapsamda uluslararası işbirlikleri ve değerlendirme süreçleriyle Türkiye'nin yükseköğretim kalite güvencesi sisteminin görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni dönemin önemli bir diğer odak noktasının ise program akreditasyonu çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi olacağını vurgulayan Kocabıçak, "YÖKAK'ın yetkilendirdiği ve tanıdığı akreditasyon kuruluşlarının çalışmaları artık Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde girişte anahtar özelliği taşıması nedeniyle mercek altına alınacak. Bu kuruluşların faaliyetleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve tanınırlıklarının artması için YÖKAK kendine düşen görevi yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında dünyadaki çatı kuruluşlarla işbirlikleri ve karşılıklı tanınırlık faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'deki kalite güvencesi uygulamalarının güvenilirliğini ve görünürlüğünü artırma fırsatı bulduklarının altını çizen Kocabıçak, bu çalışmaların Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası ölçekte tanınırlığına ve rekabet gücüne önemli katkı sağladığına işaret etti.